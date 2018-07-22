Спортивный директор "Агидели" - про конфликт с Ананьиной: "После ухода она попыталась насолить нам, внести раскол"

Спортивный директор "Агидели" Александр Семак в интервью "Бизнес Online" рассказал, был ли конфликт с Екатериной Ананьиной. Девушка ранее ассказала о том, как тренировали девочек, заставляя выполнять кучу ненужных упражнений. По ее словам, работали с ними так, словно они не люди, а какие-то неведомые организмы, над которыми можно ставить различные эксперименты. Также Ананьина сообщила о том, как вел себя в клубе сам Семак.

– Свое мнение команда высказала в письме. Мне добавить нечего. Я-то понимаю, почему так произошло. Мне не было обидно. Хочу сказать спасибо команде за поддержку. Я думаю, что у нее после ухода была попытка насолить нам, внести раскол в команде. Но эта попытка не удалась, мы остаемся единым целым и готовы к новым достижениям.

– Она говорит, что конфликт между вами произошёл полтора года назад, когда она и несколько хоккеисток написали письмо на имя генерального директора "Салавата". Это правда?

– Я не помню таких моментов. Если не помню, то значит ничего серьёзного не было. Конфликты всегда бывают – это рабочие моменты.

– Этот конфликт как-то сказывался на команде?

– Мы даже не чувствовали никакого конфликта во время сезона. Команда работала, тренировалась, играла.

– "Агидель" утверждает, что она поставила ультиматум по своему новому контракту. Как такое могло произойти?

– Я не вправе говорить, как все происходило. Не я один участвовал в процессе переговоров.

– Денежный ультиматум от нее был?

– Я вам так объясню ситуацию. Тренер Виктор Николаевич Садомов говорил: "Завышенные амбиции не совпадают с заниженной потенцией". Проще говоря: запросы большие, отдача маленькая. Не может игрок третьего – четвёртого звена, который проводит на льду пять – десять минут за матч, получать как хоккеист первой или второй пятёрки. Такое возможно, но не у нас.

– Вам обвиняли в том, что игроки бегали на пульсе 180 по асфальту и от таких нагрузок может не выдержать сердце. Также хоккеистки прыгали через барьеры, якобы сейчас с ними сейчас нельзя заниматься. Такие нагрузки были?

– А кто сказал, что бегать на пульсе 180 или прыгать через барьеры нельзя? Это сказал один человек, и его слова нельзя воспринимать как достоверный источник информации, последнюю инстанцию. У нас в команде есть специалисты, доктора, в клубе есть специальный медицинский отдел, который следит за нагрузками и советует нам. Если у кого-то что-то со здоровьем, нас предупредят. Можно идти по траве при пульсе 60 и сердце остановится. Все зависит от здоровья человека. Мы даём нагрузки постепенно, дозированно. У нас не самые тяжёлые тренировки.

Посмотрите, как работают гимнастки, фигуристки или синхронистки. Они же вообще на износ с детства занимаются. В "Агидели" нагрузки не самые большие. Мы работаем на качество. Пусть лучше тренировка будет меньше по времени, но качественнее. Некоторые работают по два – три часа на льду. Нам хватает полтора, чтобы всё сделать. Мы стараемся отбирать быстрых, сильных, технически оснащённых игроков. Некоторые не соответствуют нашим критериям. Поэтому постепенно идёт селекционная работа, и остаются в клубе лучшие игроки, на наш взгляд. Это профессиональный спорт, а не благотворительное общество. Не получится прийти и сказать: "Платите мне, а я не буду ничего делать".

Хорошие игроки получают приличные вознаграждения за свой труд. Мы же со своей стороны, стараемся сделать тренировки интересными и разнообразными. В клубе прекрасно понимают, что у девушек есть личная жизнь, на неё тоже должно уделяться время. Желательно, чтобы наши игроки были не только физически, но и интеллектуально развиты. В последнее время в команде появились школьницы, студентки. Ради них мы перенесли тренировки на послеобеденное время, чтобы они могли совмещать учёбу и тренировки. "Агидель" не может заставить учиться игроков, но клуб создаёт все условия, чтобы у девушек была возможность получить хорошее образование.