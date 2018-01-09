Шведский тренер: "Толпа болела за Россию, наши хоккеистки к этому не привыкли"

Наставник женской молодежной сборной Швеции Ильва Мартинсен отметила, что ее подопечным пришлось непросто в матче чемпионата мира против России (2:0). Шведки заняли второе место в группе и пробились напрямую в полуфинал. Россиянки в четвертьфинале турнира, проходящего в Дмитрове, сыграют с Финляндией.

- Игра двух равных команд и поединок двух очень хороших вратарей, - заявила Мартинсен. - Мы старались придерживаться нашего плана на игру - это удалось. Толпа болела за Россию, наши хоккеистки к этому не привыкли. Очень рада, что наш вратарь здорово играла. Мы никогда раньше не выходили напрямую в полуфинал. Планируем бороться за медали. Самые важные игры - впереди. (Евгений БЕЛОУСОВ)