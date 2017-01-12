Швеция вышла в полуфинал ЧМ среди девушек

Сборная Швеции переиграла команду Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира среди девушек со счетом 2:1. Ее следующим соперником шведок будет Канада. В другом полуфинале встретятся Россия и США.

Чемпионат мира до 18 лет

Девушки

1/4 финала

Швеция – Финляндия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Злин. Zlin Arena II.

Квалификационный турнир

1-й матч

Швейцария – Япония– 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Пршеров. Prerov Arena.