Швеция вышла в полуфинал ЧМ среди девушек

Сборная Швеции переиграла команду Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира среди девушек со счетом 2:1. Ее следующим соперником шведок будет Канада. В другом полуфинале встретятся Россия и США.
Чемпионат мира до 18 лет
Девушки
1/4 финала
Швеция – Финляндия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Злин. Zlin Arena II.
Квалификационный турнир
1-й матч
Швейцария – Япония– 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Пршеров. Prerov Arena.
saiga
Очередной ляп дилетанта на сайте "С-Э". Сборная Швеции играет в 1/2 финала чемпионата Мира со сборной Канады, а Россия с США. Это неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.
02:22