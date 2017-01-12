01:25 | ХОККЕЙ — Женщины

Швеция – соперник России по полуфиналу ЧМ среди девушек

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Сборная Швеции переиграла команду Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира среди девушек со счетом 2:1. В полуфинале соперником шведок будет Россия. Команды встречались на групповом этапе – победу по буллитам одержали россиянки.

Чемпионат мира до 18 лет

Девушки

1/4 финала

Швеция – Финляндия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Злин. Zlin Arena II.

Квалификационный турнир

1-й матч

Швейцария – Япония– 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Пршеров. Prerov Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/womenworldu18/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Очередной ляп дилетанта на сайте "С-Э". Сборная Швеции играет в 1/2 финала чемпионата Мира со сборной Канады, а Россия с США. Это неспорт-кибер, спорт надо знать и любить.

02:22

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