Шохина исполнила биатлонный буллит на Матче звезд ЖХЛ. Видео

Нападающая сборной России Анна Шохина на Матче звезд ЖХЛ удивила всех, исполнив буллит в биатлонном стиле.

Форвард подмосковного "Торнадо" повесила одну клюшку за спину, имитируя винтовку у биатлонистов. Второй клюшкой она подвела шайбу к вратарю, затем достала клюшку из-за спины, легла гна лед и "застрелила" вратаря, после чего завела шайбу в пустые ворота.

Напомним, сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе мужская и женская сборные России одержали победы в эстафетах. Это произошло впервые за 13 лет.