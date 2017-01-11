21:03 | ХОККЕЙ — Женщины

Сборная России - в полуфинале чемпионата мира среди девушек

0
0
0

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет. В четвертьфинале россиянки одолели Чехию - 2:0. Отметим, что концовка третьего периода была омрачена дракой и удалением до конца матча чешской хоккеистки и капитана сборной России Нины Пироговой. Последняя, скорее всего, пропустит полуфинал против США.

На групповом турнире Россия уступила американкам со счетом 1:6. В другом полуфинале Канада сыграет с победителем матча Швеция - Финляндия.

Чемпионат мира до 18 лет

Девушки 

1/4 финала

РОССИЯ - Чехия - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ