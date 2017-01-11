Сборная России - в полуфинале чемпионата мира среди девушек

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет. В четвертьфинале россиянки одолели Чехию - 2:0. Отметим, что концовка третьего периода была омрачена дракой и удалением до конца матча чешской хоккеистки и капитана сборной России Нины Пироговой. Последняя, скорее всего, пропустит полуфинал против США.

На групповом турнире Россия уступила американкам со счетом 1:6. В другом полуфинале Канада сыграет с победителем матча Швеция - Финляндия.

Чемпионат мира до 18 лет

Девушки

1/4 финала

РОССИЯ - Чехия - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)