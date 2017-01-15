Российские хоккеистки исполнили национальный гимн в аэропорту "Домодедово"

Хоккеистки женской молодежной сборной России по возвращении с чемпионата мира, завершившегося в Чехии, исполнили национальный гимн в аэропорту "Домодедово". Напомним, что россиянки завоевали на турнире бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции (2:0). В четвертьфинальном матче против Чехии (2:0) местные болельщики после победы нашей команды освистали гимн России.

Женская сборная России завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира во второй раз в своей истории. Ранее российские хоккеистки занимали третье место на молодежном чемпионате мира в 2015 году.



