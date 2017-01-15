17:56 | ХОККЕЙ — Женщины

Российские хоккеистки исполнили национальный гимн в аэропорту "Домодедово"

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Хоккеистки женской молодежной сборной России по возвращении с чемпионата мира, завершившегося в Чехии, исполнили национальный гимн в аэропорту "Домодедово". Напомним, что россиянки завоевали на турнире бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швеции (2:0). В четвертьфинальном матче против Чехии (2:0) местные болельщики после победы нашей команды освистали гимн России.

Женская сборная России завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира во второй раз в своей истории. Ранее российские хоккеистки занимали третье место на молодежном чемпионате мира в 2015 году.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3942248

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