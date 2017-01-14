20:46 | ХОККЕЙ — Женщины

Россиянки спели гимн, завоевав бронзу молодежного чемпионата мира в Чехии

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Женская сборная России исполнила гимн России по окончании матча за третье место на молодежном чемпионате мира в Чехии. В поединке за бронзу в Пршерове россиянки одолели представительниц Швеции – 2:0.

Напомним, после матча 1/4 финала в том же Пршерове против Чехии (2:0) случился неприятный инцидент. В концовке поединка состоялись две драки, в обеих победу одержали представительницы России. По завершении встречи болельщики команды-хозяйки стали освистывать российский гимн, однако хоккеистки сборной начали петь – и трибуны затихли.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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niik27772

МОЛОДЦЫ ДЕВЧАТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( и в боксе тоже )

21:27

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