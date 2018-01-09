Россиянки проиграли Швеции на молодежном ЧМ и встретятся с Финляндией

Женская молодежная сборная России проиграла Швеции в матче группового турнира чемпионата мира - 0:2. Россиянки заняли предпоследнее место в группе A и в четвертьфинале встретятся с Финляндией. В случае выхода в полуфинал их соперником станет сборная Швеции.
В другом четвертьфинале Канада встретится с Чехией, победитель выйдет в полуфинале на США.
Молодежный чемпионат мира
Девушки
Групповой турнир
Группа A
Швеция - РОССИЯ - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
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sailor1990
а почему хоккей в разделе женского футбола? Не отошли от праздников?
22:13 9 января