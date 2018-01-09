Россиянки проиграли Швеции на молодежном ЧМ и встретятся с Финляндией

Женская молодежная сборная России проиграла Швеции в матче группового турнира чемпионата мира - 0:2. Россиянки заняли предпоследнее место в группе A и в четвертьфинале встретятся с Финляндией. В случае выхода в полуфинал их соперником станет сборная Швеции.

В другом четвертьфинале Канада встретится с Чехией, победитель выйдет в полуфинале на США.

Молодежный чемпионат мира

Девушки

Групповой турнир

Группа A

Швеция - РОССИЯ - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)