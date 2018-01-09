22:00 9 января | Хоккей — Женщины

Россиянки проиграли Швеции на молодежном ЧМ и встретятся с Финляндией

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Женская молодежная сборная России проиграла Швеции в матче группового турнира чемпионата мира - 0:2. Россиянки заняли предпоследнее место в группе A и в четвертьфинале встретятся с Финляндией. В случае выхода в полуфинал их соперником станет сборная Швеции. 

В другом четвертьфинале Канада встретится с Чехией, победитель выйдет в полуфинале на США.

Молодежный чемпионат мира

Девушки

Групповой турнир

Группа A

Швеция - РОССИЯ - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

а почему хоккей в разделе женского футбола? Не отошли от праздников?

22:13 9 января