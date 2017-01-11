Россиянки победили Швецию на молодежном ЧМ

Молодежная женская сборная России взяла верх над командой Швеции в матче группового турнира чемпионата мира в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 1:1.

Россиянки в четвертьфинале сыграют с представительницами Чехии.

Молодежный чемпионат мира (игроки до 18 лет)

Женщины

Группа A

РОССИЯ – Швеция – 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

США – Канада – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Группа B

Чехия – Финляндия – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Япония – Швейцария – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)