Роман Ротенберг: "Женская сборная России показала борьбу и самоотдачу"

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг отметил, что женская команда в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира против Канады (3:4 ОТ) показала борьбу и самоотдачу.

- Конечно, мы очень хотели, чтобы наши девчонки победили, и шансы на победу были - игра была равной, - цитирует ТАСС Ротенберга. - Наши девушки показали борьбу и самоотдачу, и это все говорит о том, что у нас есть прогресс в системе подготовки. Мы можем обыгрывать и Канаду, и США, и будем это делать регулярно в будущем. Необходимо только работать и не опускать рук.

Россиянки в матче за бронзовые медали турнира сыграют 13 января с командой Финляндии.