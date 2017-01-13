Рене Фазель: "IIHF рассмотрит поведение чешских фанатов, освиставших гимн России"

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил, что организация рассмотрит неуважительное поведение чешских болельщиков, освиставших гимн России на молодежном чемпионате мира среди женских команд. По словам главы IIHF, необходимо, чтобы к национальным гимнам относились с уважением, вне зависимости от результата команды и страны.

– К сожалению, такая ситуация происходит не в первый раз, – приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. – Неуважительное отношение болельщиков во время национального гимна уже случалось, и не только с Россией. Это уже не необычно, но это не fair play. Я думаю, что мы в IIHF рассмотрим этот случай, обсудим его. Я уверен, что разговор будет идти в направлении того, что мы бы не хотели, чтобы такое глупое поведение повторялось. Безусловно, это неуважение, такое не должно происходить. Мы непременно рассмотрим этот случай в отношении Чехии, но еще раз отмечу, что такое происходит не впервые.

Я думаю, нам нужно проводить определенную работу для того, чтобы такое больше не повторялось. Мы хотим, чтобы к национальным гимнам относились с уважением вне зависимости от результата команды и страны. Честно говоря, я удивлен, что такое произошло. Я просто недоволен, что люди ведут себя так бесцеремонно и глупо.