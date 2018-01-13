Полина Лучникова: "Извиняемся перед Россией за то, что не оправдали ожиданий"

Форвард сборной России Полина Лучникова после поражения от Канады (1:5) в матче за бронзу на женском МЧМ заявила, что в следующий раз команда выступит лучше.

– Спасибо болельщикам, что верили и поддерживали нас до конца, – заявила Лучникова. – Извиняемся перед Россией за то, что не оправдали ожиданий, ведь могли войти в историю. Обещаю, это не конец. Мы все сделаем в следующий раз. (Евгений БЕЛОУСОВ)