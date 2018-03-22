Полина Болгарева: "За драки в хоккее не должно быть штрафов до конца игры"

Хоккеистка СКИФа Полина Болгарева назвал обычным моментом драку во время матча женской хоккейной лиги против "Арктик-Университета". В третьем периоде она подралась с Лианой Ганеевой, на помощь которой позднее подоспела Диана Булатова.

– Драки – это обычный игровой момент, – объяснила Болгарева. – Эмоции говорят сами за себя. Я считаю, что за драки не должно быть штрафов до конца игры. Обидно, что у меня два матча дисквалификации, а у девочек по одному. Судьи должны были держать ситуацию под контролем, чего не произошло, поэтому и была допущена такая ситуация. Очень жаль подводить команду, впереди очень серьезные матчи. Комментировать драку "двое на одну" не имеет смысла (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Подробности и видео драки - в материале "СЭ"