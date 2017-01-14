22:19 | ХОККЕЙ — Женщины

Оксана Братищева: "Сборная Чехии сама нарвалась"

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Нападающая молодежной сборной России Оксана Братищева высказала мнение, что матч за третье место на молодежном чемпионате мира среди женских команд против Швеции (2:0) был самым важным для россиянок. Также Братищева отметила, что в четвертьфинальной игре турнира хоккеисты сборной Чехии сами провоцировали россиянок.

 
Среда. Пршеров. Россия - Чехия - 2:0. Четвертьфинал женского молодежного чемпионата мира закончился массовой дракой.Гимн России освистали в Чехии. Почему?

– Выделять никакой матч не буду, но думаю, что за третье место был более важный матч, – цитирует ТАСС Братищеву. – Все девчонки выложились, все понимали, насколько это важная игра, никто не хотел удаляться, дорабатывали до конца. Любая медаль – это хорошо, и мы сами знаем, как трудно она достается. Я рада этой награде, и в будущем думаю, что нам удастся побороться за первое-второе места.

Чешки? Они нас сами провоцировали, толкали. Мы всю игру сдерживались, но когда начали атаковать Леру Меркушеву, начались потасовки. Соперник сам виноват, нарвался, и так получилось. Никто не хотел так грубо играть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941620

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ралпачан Фляйшманъ

виноваты - получили по полной) молодцы, девочки, поставили хамок на место))

22:46

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