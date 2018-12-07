15:00 | Хоккей — Женщины

Обнародован состав сборной Востока на Матч звезд ЖХЛ

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Стал известен состав сборной Востока на Матч звезд Женской хоккейной лиги, который пройдет в Казани 13 января 2019 года.

Возглавит команду главный тренер "Агидели" Денис Афиногенов, помогать ему будет наставник "Бирюсы" Александр Ведерников. Наибольшим представительством в сборной Востока обладает "Агидель" - башкирский клуб делегировал туда семь хоккеисток. Пять игроков представляют "Скиф", четыре девушки приедут из "Бирюсы", а еще одна - из СКСО.

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