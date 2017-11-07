Надежда Морозова: "Женская сборная России старается не обсуждать возможный недопуск к Играм-2018"

Вратарь женской сборной России Надежда Морозова подчеркнула, что команда старается не думать о возможном недопуске к Олимпиаде-2018. Ожидается, что решение по допуску россиян к Играм-2018 будет принято на исполкоме МОК в декабре.

- Мы стараемся не обсуждать, не переживать. Просто концентрируемся на своей работе, мы должны удачно выступить на предстоящих турнирах и готовиться к Олимпиаде. А по всему остальному – мы же просто не в курсе событий, - цитирует "Р-Спорт" Морозову. - Буду работать, чтобы стать основным вратарем в сборной, моя задача – своей игрой показывать, что я могу выполнять эту роль. Буду стараться играть как можно лучше, а там уже тренерам предстоит решить, кто будет первый номер, кто второй, кто третий.