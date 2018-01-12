На женский МЧМ в Дмитрове будут пускать по билетам

Изменилась процедура прохода зрителей на решающие матчи женского молодежного чемпионата мира, проходящего в Дмитрове, говорится в релизе пресс-службы ФХР. 12 января с 17.00 в фан-зоне турнира болельщики смогут получить бесплатные билеты на полуфинальный матч Швеция - Россия, а затем будут выдаваться бесплатные билеты на финал и матч за 3-е место.

Отмечается, что каждому болельщику будут выдаваться не более двух билетов, а дети до шести лет смогут посещать игры без билета, но без занятого места.