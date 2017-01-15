Михаил Чеканов: "Российские хоккеистки показали достойный результат на молодежном чемпионате мира"

Советник президента Федерации хоккея России по женскому хоккею Михаил Чеканов уверен, что сборная РФ показала очень достойный результат и сплоченность на молодежном чемпионате мира. Женская команда обыграла Швецию (2:0) в матче за третье место.

- Результат команда показала очень и очень достойный. До североамериканского женского хоккея мы еще очень и очень далеки, но второй раз наша команда стала лучшей в Европе, - приводит "Р-Спорт" слова Чеканова. - У нас появилось много девчонок, которые выходят из мальчишеского хоккея, и у тренера молодежной команды появился выбор, пусть пока и незначительный, конечно. Если у нас будет по 4-5 девчонок на место, то уровень станет еще выше. Так что призываем родителей вести девчонок в хоккей.

После четвертьфинального матча с трибун чешские болельщики свистели россиянкам.

- Думаю, это только раззадорило, придало мотивации, - продолжил Чеканов. - Чешские болельщики повели себя некультурно, но наши девчонки не сломились, наоборот - сплотились, нужно ведь быть выше этого. Тренерскому штабу удалось сплотить команду, и сами девчонки молодцы, друг друга поддерживали. Даже само исполнение гимна хором - это свидетельство сплоченности команды, монолитности и силы коллективного духа.