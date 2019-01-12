Михаил Чеканов: "Россиянки показали достойный уровень игры в полуфинале МЧМ"

Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов после полуфинала молодежного чемпионата мира Канада – Россия (4:3 ОТ) отметил, что россиянки показали достойный уровень игры.

13 января россиянки сыграют за третье место с командой Финляндии.

– Команда показала достойный уровень игры в полуфинале, – цитирует ТАСС Чеканова. – Играли на своем уровне, конечно, соперник нас превосходил в движении, катании и индивидуальном мастерстве, но несмотря на все это, повторюсь, что играли достойно. Радует, что наш молодежный хоккей постепенно поднимается на более высокий уровень и тренерскому составу удалось подобрать вот такую команду.

Думаю, что на сегодня, помимо опыта, не хватило физики. Да, проиграли, но в этом нет ничего страшного. Стоит отметить, что счет в противостоянии с канадками уже не тот, что был раньше. Это говорит о том, что мы на правильном пути, будем играть за бронзовые медали.