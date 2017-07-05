"Куньлунь" предложил хоккеистке Беляковой трехмиллионный контракт

Как стало известно "СЭ", нападающий сборной России Людмила Белякова может продолжить карьеру в женской команде "Куньлуня". В китайском клубе форварду предложили годичный контракт на сумму 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей). В случае подписания она станет самой высокооплачиваемой российской хоккеисткой.

Предложение клуба из Шендженя приняли зарубежные известные игроки: Норя Ряти, Йенни Хиирикоски и Кэлли Стек, заключившие контракты с "Куньлунь Ред Стар ВИХ". В ближайшие пять лет команда будет выступать в Канадской лиге (CWHL). Проект организован в рамках развития женского хоккея к пекинской Олимпиаде-2022.

Напомним, что минувший сезон 22-летняя Белякова провела в составе подмосковного "Торнадо", став двукратной чемпионкой России. Ранее хоккеистка провела год в составе "Нью-Йорк Риветерс" в Женской национальной хоккейной лиге (NWHL). (Евгений БЕЛОУСОВ)