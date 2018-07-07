16:44 | Хоккей — Женщины

Колобков встретился с женской сборной России по хоккею


Министр спорта РФ Павел Колобков посетил сбор женской сборной России по хоккею. Учебно-тренировочный сбор команды проходит в Сочи, куда и прибыл Колобков.

Он пообщался с хоккеистками и тренерским штабом сборной, поговорил с ними о подготовке к новому сезону и пожелал успехов.

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