Колобков встретился с женской сборной России по хоккею

Министр спорта РФ Павел Колобков посетил сбор женской сборной России по хоккею. Учебно-тренировочный сбор команды проходит в Сочи, куда и прибыл Колобков.
Он пообщался с хоккеистками и тренерским штабом сборной, поговорил с ними о подготовке к новому сезону и пожелал успехов.
Хоккеистки и тренерский штаб женской национальной сборной встретились с Министром спорта РФ Павлом Колобковым. Мероприятие прошло в Сочи, где команда проходит учебно-тренировочный сбор. Колобков пообщался с нашими игроками о подготовке и пожелал успеха в новом сезоне. pic.twitter.com/gmFqPvYeMN– Хоккей России (@russiahockey) 7 июля 2018 г.
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