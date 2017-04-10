ИИХФ может увеличить число участников женского чемпионата мира до 10

Международная федерация хоккея (ИИХФ) может увеличить количество участников женского чемпионата мира до 10, при этом сохранив деление на "группу сильнейших" и группу, в которой будут играть команды ниже рейтингом.

В начале апреля стало известно, что число команд-участниц женского чемпионата мира по хоккею с 2019 года может быть увеличено с 8 до 10, при этом по аналогии с мужскими молодежным и юниорским чемпионатами мира состав двух групп по пять команд может быть "равным", без "группы сильнейших".

Вопрос расширения женского чемпионата мира и изменений в формате будет рассмотрен на ежегодном конгрессе ИИХФ, который пройдет в мае.

– Пока еще рано говорить о том, как изменится формат, – приводит "Р-Спорт" слова члена комитета женского хоккея ИИХФ Ольги Вотоловской. – Нет уверенности, что он изменится резко, все это еще обсуждается. Существует вариант, что число участников будет увеличено до десяти, но в группе А по-прежнему будут играть сильнейшие по рейтингу команды.