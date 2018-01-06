Главный тренер сборной России - об исторической победе: "Мы многому научились в матчах с Канадой"

Главный тренер сборной России Евгений Бобарико после стартового матча на женском молодежном чемпионате мира-2018 против Канады (3:2) отметил, что соперницы играли в быстрый агрессивный хоккей. Специалист также добавил, что россиянки выполнили все установки на сто процентов.

– Девчонки выполняли игровое задание, – сказал Бобарико. – Противник играл в быстрый агрессивный хоккей. Выручил вратарь. Дальше игроки выполнили все на сто процентов.

– Как удалось настроиться на канадок?

– Еще летом мы провели несколько товарищеских матчей с молодежной сборной Канады, и многому научились. В команде год от года у нас единый коллектив. Если что-то не получается, мы это не выносим. Это остается в коллективе.

– Понимаете, что самая важная игра турнира будет в полуфинале?

– Еще рано говорить о полуфиналах. Это всего лишь первая игра. Мы наделали достаточно ошибок, и разберем. Еще два матча, и ничего не понятно. Надо прибавлять от игры к игре.

– Сказалось, что команда впервые играла при своих болельщиках?

– Болельщики всю игру нас сильно поддерживали и вели нас вперед.

– Чем отличаются нынешние канадки от прошлогодних?

– Все голы нам забивали с пятака. Сегодня этого не дали сделать.

– Все наши здоровы?

– Без микротравмы не бывает, но у нас квалифицированные врачи. Всех на ноги поставят к завтрашней игре. (Евгений БЕЛОУСОВ)