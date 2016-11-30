ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью Людмилы Юрловой

ФХР на своем официальном сайте выразила соболезнования по поводу гибели призера чемпионата мира-2001 Людмилы Юрловой. Бывшая хоккеистка сборной России вместе с семьей отравилась угарным газом из-за неисправности стиральной машины.

"Федерация хоккея России и всё российское хоккейное сообщество скорбит по поводу гибели призера чемпионата мира по хоккею 2001 года Людмилы Юрловой. ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы, а также всем, кто ее знал", - говорится в заявлении ФХР.

Юрлова родилась в Вельске 1 апреля 1972 года. Карьеру начала в хоккее с мячом, где выступала в архангельском "Буревестнике" и московском "Октябре", с которым выиграла Кубок мира и чемпионат России. В 1993 году она перешла в хоккей с шайбой и попала в сборную России, с которой выиграла серебро чемпионата Европы-1996 и бронзу ЧМ-2001.