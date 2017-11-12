ФХР планирует принять участие в заседании комиссии МОК по семи российским хоккеисткам

Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте подтвердила перенос слушаний по семи хоккеисткам российской сборной с 13 на 22 ноября, о чем ранее сообщал "СЭ". Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда планировала провести слушания 13 и 22 ноября, но МОК принял решение провести их в один день – 22 числа.

ФХР уведомила всех спортсменок, которым пришел вызов на слушания, а также окажет им необходимую помощь. Кроме того, ФХР планирует принять участие в заседании этой комиссии МОК.

Напомним, что все девушки, фамилии которых пока не объявлены официально, обвиняются в участии в манипулировании допинг-пробами во время Игр 2014 года.

На Играх-2014 российские хоккеистки уступили в четвертьфинале команде Швейцарии со счетом 0:2 и заняли шестое место в итоговом положении.

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