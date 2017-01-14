21:52 | ХОККЕЙ — Женщины

ФХР обсудит вопрос продления контракта с тренером женской молодежки

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ФХР обсудит вопрос продления контракта с главным тренером молодежной женской сборной России Евгением Бобарико, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела женского хоккея федерации Ольгу Вотоловскую. Под руководством Бобарико россиянки второй раз в истории завоевали бронзу чемпионата мира. В поединке за третье место они обыграли Швецию со счетом 2:0. Ранее они занимали третье место в 2015 году.

- Контракт с ним был подписан на год. Разумеется, будем обсуждать вопрос продления соглашения, - сказала Вотоловская.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941580

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