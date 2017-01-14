ФХР обсудит вопрос продления контракта с тренером женской молодежки

ФХР обсудит вопрос продления контракта с главным тренером молодежной женской сборной России Евгением Бобарико, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела женского хоккея федерации Ольгу Вотоловскую. Под руководством Бобарико россиянки второй раз в истории завоевали бронзу чемпионата мира. В поединке за третье место они обыграли Швецию со счетом 2:0. Ранее они занимали третье место в 2015 году.

- Контракт с ним был подписан на год. Разумеется, будем обсуждать вопрос продления соглашения, - сказала Вотоловская.