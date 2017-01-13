12:23 | ХОККЕЙ — Женщины

ФХР не оставит без внимания освистывание гимна России в Чехии

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Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов сообщил, что организация подготовила обращение к организаторам молодежного чемпионата мира среди женских команд о недопустимом инциденте, связанном с освистыванием болельщиками гимна России. Турнир для игроков не старше 18 лет проходит в Чехии.

 
Среда. Пршеров. Россия - Чехия - 2:0. Четвертьфинал женского молодежного чемпионата мира закончился массовой дракой.Гимн России освистали в Чехии. Почему?

– Мы подготовили обращение к организаторам, таких вещей не должно происходить, но они происходят регулярно на матчах чемпионатов разного уровня, – приводит "Р-Спорт" слова Курбатова. – Относимся мы, конечно, к этому негативно. Будем требовать акцентировать внимание на том, чтобы это не повторилось впредь. А на такие действия болельщиков может быть только один ответ – хорошая игра.

Напомним, что после четвертьфинального матча против женской молодежной сборной Чехии (2:0) местные болельщики освистали гимн России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170113/1114866163.html

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