Евгений Бобарико: "Всю вину за поражение от США беру на себя, девчонки не опустили руки"

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико после матча молодежного чемпионата мира-2018 (U18) против США (3:5) подчеркнул, что россиянки провалили первый период. Он также добавил, что всю вину за поражение берет на себя.
– Провалили первый период. Американки играли в быстрый агрессивный хоккей. Мы были не готовы и удалялись, – сказал Бобарико. – Всю вину за поражение беру на себя. Девчонки не опустили руки. Удалось вернуться в игру и не отпускали до последних минут.
– Как вам игра в неравных составах?
– Большинство сыграло лучше, чем меньшинство. Хотя мы разбирали противника, девчонок захлестнули эмоции.
– Заранее планировали начать с Третяк в воротах?
– Да. у меня к ней нет претензий. Мы не успевали – проиграли пятак, очень быстро доставляли шайбу на пятак и забивали. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Напомним, что в первом матче на турнире россиянки победили канадок со счетом 3:2. В следующей игре они встретятся с командой Швеции.
Serenky25
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19:06 7 января