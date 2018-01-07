Евгений Бобарико: "Всю вину за поражение от США беру на себя, девчонки не опустили руки"

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико после матча молодежного чемпионата мира-2018 (U18) против США (3:5) подчеркнул, что россиянки провалили первый период. Он также добавил, что всю вину за поражение берет на себя.

– Провалили первый период. Американки играли в быстрый агрессивный хоккей. Мы были не готовы и удалялись, – сказал Бобарико. – Всю вину за поражение беру на себя. Девчонки не опустили руки. Удалось вернуться в игру и не отпускали до последних минут.

– Как вам игра в неравных составах?

– Большинство сыграло лучше, чем меньшинство. Хотя мы разбирали противника, девчонок захлестнули эмоции.

– Заранее планировали начать с Третяк в воротах?

– Да. у меня к ней нет претензий. Мы не успевали – проиграли пятак, очень быстро доставляли шайбу на пятак и забивали. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что в первом матче на турнире россиянки победили канадок со счетом 3:2. В следующей игре они встретятся с командой Швеции.