Евгений Бобарико: "Тренерский штаб виноват в поражении от США на молодежном ЧМ среди девушек"

Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико после полуфинального матча чемпионата мира с США (0:6) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист взял вину за этот результат на себя.

– Наверное, в каких-то моментах нам не удалось достучаться до девчонок, – приводит официальный сайт ФХР слова Бобарико. – Так что мы виноваты в этом поражении. То, что было сказано команде на собрании после игры, останется внутри коллектива. Ни в коем случае никто не позволит им расклеиться после этого проигрыша. Завтра важнейший матч.

– Ощущалась нехватка двух игроков в этом матче?

– Конечно, нам не хватало Нины Пироговой и Оксаны Братищевой, с ними команда выглядит увереннее. Нам было бы легче играть. Но это не основополагающий фактор, из-за которого мы проиграли.

– С чем связана замена вратаря в середине второго периода?

– Счет на табло был уже 4:0, завтра важный матч за медали. Нужно было поберечь Леру Меркушеву. Если сравнивать два матча, проведенные нами на этом турнире против американок, они были похожими друг на друга. Команда хорошо начинала. До поры до времени вела равную игру, но как только нам забивали, девчонки психологически чуть расклеивались. Причем это касается именно матчей со сборной США, в игре с канадками мы продолжали играть спокойно.

– Со шведками уже приходилось играть на этом турнире (2:1 Б)

– Да, мы сыграли с ними матч здесь, плюс до этого была игра в Дмитрове. Знаем их слабые стороны. Так что в завтрашней игре все будет зависеть от нас.