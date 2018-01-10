Евгений Бобарико: "Сборная России не выбирала противников"

Главный тренер женской молодежки подвел итоги матча с Финляндией (2:0) в четвертьфинале чемпионате мира.
– Мы провели достаточно матчей с финской сборной, – сообщил Бобарико. – Это хорошая организованная команда. Мы очень плохо начали, девчонки действовали скованно. В перерыве поговорили с ними. Потом они забили и начали играть в хороший хоккей. Из минусов отмечу игровую дисциплину – больше периода мы играли в меньшинстве.
– Что сказали девочкам в перерыве?
– Мы с ними поговорили после вчерашней игры. Сказанное в раздевалке остается внутри коллектива. Иногда бывают жесткие разговоры, но таков спорт.
– Европейский полуфинал означает, что у российской команды есть шанс войти в историю?
– Когда готовились, мы не выбирали противников. Выходим побеждать на каждую игру. Так сложилось, что европейские команды хорошо сыграли в группе.
– Почему так много удалялись?
– На собрании разберем. Уже неоднократно говорил, что нельзя нарушать правила. Через удаления соперник перехватывает инициативу. Сегодня у девчонок было огромное желание победить, но эмоции перехлестывали через край.
– Как планируете менять игру в неравных составах перед встречей со шведками?
– Задумки у нас есть. Завтра все девчонкам покажем – соберем по звеньям и спецбригадам большинства и меньшинства, как нужно будет действовать. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Den-Feed
Бобарико, ну не надо ля-ля. Орлова в первом перерыве матча с финками сдуру ляпнула: "Мы перед игрой со шведками начали считать очки, и это тоже сказалось". Более открыто сказать - да, мы слили, чтоб вывести США на Канаду и избежать их до финала, нельзя :)))
22:55 10 января