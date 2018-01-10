Евгений Бобарико: "Сборная России не выбирала противников"

Главный тренер женской молодежки подвел итоги матча с Финляндией (2:0) в четвертьфинале чемпионате мира.

– Мы провели достаточно матчей с финской сборной, – сообщил Бобарико. – Это хорошая организованная команда. Мы очень плохо начали, девчонки действовали скованно. В перерыве поговорили с ними. Потом они забили и начали играть в хороший хоккей. Из минусов отмечу игровую дисциплину – больше периода мы играли в меньшинстве.

– Что сказали девочкам в перерыве?

– Мы с ними поговорили после вчерашней игры. Сказанное в раздевалке остается внутри коллектива. Иногда бывают жесткие разговоры, но таков спорт.

– Европейский полуфинал означает, что у российской команды есть шанс войти в историю?

– Когда готовились, мы не выбирали противников. Выходим побеждать на каждую игру. Так сложилось, что европейские команды хорошо сыграли в группе.

– Почему так много удалялись?

– На собрании разберем. Уже неоднократно говорил, что нельзя нарушать правила. Через удаления соперник перехватывает инициативу. Сегодня у девчонок было огромное желание победить, но эмоции перехлестывали через край.

– Как планируете менять игру в неравных составах перед встречей со шведками?

– Задумки у нас есть. Завтра все девчонкам покажем – соберем по звеньям и спецбригадам большинства и меньшинства, как нужно будет действовать. (Евгений БЕЛОУСОВ)