Евгений Бобарико: "Россиянки подойдут к четвертьфиналу в полной готовности"

Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико после поражения в матче против Швеции (0:2) на чемпионате мира отметил, что его подопечным не удалось продемонстрировать командную игру. Россиянки заняли предпоследнее место в группе и в четвертьфинале встретятся с Чехией.

- Действительно хорошая игра, - заявил Бобарико. - Мы совершили две ошибки. Соперник грамотно оборонялся и добился победы.

- Вам не удалось перестроить игру ни в один из двух перерывов. Наша сборная не слишком управляемая?

- Команда управляемая, но очень молодая - им свойственны эмоции и ошибки. Мы старались изменить ситуацию, но ничего хорошего не вышло. Свалились в индивидуальную игру. С соперником по четвертьфиналу провели с ними достаточно игр. Завтра разберем и подойдем в полной готовности. (Евгений БЕЛОУСОВ)