Евгений Бобарико: "Наши девочки долго терпели провокации со стороны сборной Чехии, но в конце началась потасовка"

Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико после четвертьфинального матча МЧМ-2017 против Чехии (2:0) отметил, что соперницы на протяжении всего поединка провоцировали россиянок. В конце поединка произошла потасовка, в результате которой с площадки была удалена капитан команды Нина Пирогова, которая может пропустить полуфинал со сборной США.

- Перед этой игрой у нас сбился распорядок дня, - приводите пресс-служба ФХР слова Бобарико. - У команды практически не было отдыха после предыдущей игры: матч закончился в 22:35, а на следующий день игра уже в 16:00. Плюс, пришлось переезжать в другой город, так что вместо того, чтобы отдыхать, команда ехала в автобусе. Девчонкам, конечно, было очень тяжело, но они молодцы.

В первом периоде чешская сборная заставила поработать нашего вратаря, у них были опасные моменты и по броскам они нас переиграли. Где было нужно, Лера выручила. В перерыве мы поговорили в раздевалке, и во втором периоде команда показала другой хоккей. Игроки проявили характер, завелись и забили два красивых гола, хотя могли забить и еще. Третий период прошел на нервах и на эмоциях. Пошли провокации со стороны сборной Чехии. Девчонки очень долго терпели все эти тычки от соперниц. Но в конце, когда они начали специально атаковать нашего вратаря, началась эта потасовка, которую спровоцировали чешки.

- Заметили какие-то отличия этой арены от той, на которой проходили предыдущие матчи?

- Да. В Злине мы играли на площадке, которая была меньше этой. Всё равно нужно было перестраиваться, а у нас до игры даже не было возможности потренироваться здесь.

- Каков сейчас план подготовки к матчу с США?

- Мы будем восстанавливаться и готовиться, потому что девчонки затратили очень много энергии. Те, кто провел на льду меньше времени, а также вратари, которые не играют, поедут на тренировку. Остальные будут заниматься восстановительными работами.