Диана Фархутдинова: "Со шведками готовы играть хоть завтра"

Вратарь сборной России – о четвертьфинале с Финляндией (2:0) на чемпионате мира и предстоящей игре с Швецией. Во вторник команда Евгения Бобарико уступила соперницам из Скандинавии в матче группового этапа.

– Сегодня игра была тяжелее, чем со шведками, – отметила Фархутдинова. – Вчера не собрались. Финок поддавили после первого периода, и все пошло как надо. Мы забили, – сказала Фархутдинова.

– Как удалось не рассориться после поражения от шведок?

– Ни в коем случае нельзя ссориться. После проигрышей надо сползаться. Мы поговорили с девочками и тренерами. Вышли на игру и победили.

– Что помогло сегодня?

– В раздевалке сказали, что не нужно паниковать, а играть в свое удовольствие и ловить от этого кайф.

– Оборона вам помогает?

– Конечно! Бывает где-то они виноваты, бывает, что я отобью перед собой. Вроде нормально получается.

– По ходу всего турнира вы заводите команду. Как удается сохранять позитивный настрой?

– Приходится, потому что надо выигрывать медали, поэтому надо заводить команду.

– Изучали, как бросают в шведской сборной?

– Конечно. У них быстрая команда, но ничего особенного. Вчерашние голы мы привезли сами себе. Если бы не пропускали, то мы бы, скорее всего, победили.

– Как скажется лишний день отдыха у шведок?

– Лучше без отдыха. Мы готовы играть хоть завтра. Они будут расслабленными, и мы этим воспользуемся. (Евгений БЕЛОУСОВ)