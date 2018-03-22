Диана Булатова: "Никогда не дралась, но обстоятельства вынудили"

Хоккеистка "Арктик-Университета" Диана Булатова рассказала, что ее драка в матче женской хоккейной лиги против СКИФа стала первой в карьере. В третьем периоде ее партнерша по команде Лиана Ганеева подралась с Полиной Болгаревой. Булатова прибежала Ганеевой на помощь.

– Никогда не дралась, и, разумеется, не собиралась и вчера, – рассказала Булатова. – Если я полезла, то обстоятельства действительно вынудили. По инциденту все просто: она защищала вратаря, а мы хотели забить. Нам уже нечего терять, в плей-офф мы не попадаем. Показали, что нельзя опускать рук, и драка завела команду. После игры очень переживала, что дадут матч-штраф. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Подробности и видео драки - в материале "СЭ"