Дарья Белоглазова: "Никогда не обыгрывали Канаду - очень хотелось"

Нападающий сборной России Дарья Белоглазова после стартового матча на женском молодежном чемпионате мира-2018 против Канады (3:2) подчеркнула, что ее команде удалось одержать победу за счет хорошей поддержки трибун. Отметим, что форвард в минувшей встрече записала на свой счет заброшенную шайбу.

– Играем дома – пришли наши болельщики, – сказала Белоглазова. – Никогда не обыгрывали Канаду – очень хотелось. Порадовали себя, зрителей и тренеров.

– Что стало решающим фактором?

– Сегодня собрались. Болельщики очень помогли. Трибуны вели нас вперед.

– Канадки пропустили глупую первую шайбу?

– Почему глупую? Гол и гол (смеется). Как бы, все нормально.

– В полуфинале обыграете США или Канаду?

– Это был неплохой старт. С каждым матчем будем улучшать свою игру, разберем ошибки. Приходите смотреть – болейте также.

– Что сказали в раздевалке после окончания?

– Что мы – красотки.

– Часто будем слышать наш гимн?

– Нормально. Надо еще чтобы талисмана собачки с котиком. (Евгений БЕЛОУСОВ)