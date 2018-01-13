Член совета ИИХФ: "Победа россиянок над Канадой – это невероятно"

Глава комитета по женскому хоккею ИИХФ Сюзанна Колбенхайер и председатель женского молодежного чемпионата мира подвела итоги турнира. Колбенхайер отметила, что ее поразила победа сборной России над канадками на старте чемпионата.

– Прекрасный чемпионат. Зрителям он действительно понравился. Если такая же толпа будет на остальных турнирах, то у женского хоккея прекрасное будущее. На женские чемпионаты мира отлично ходят в Канаде и США, но увидеть такую посещаемость здесь – удивительно.

– Это самый успешный аналогичный турнир в истории в Европе?

– В европейской истории – да. Порадовал результат – Впервые Швеция вышла в финал вместе Канады, которая обычно противостоит американкам в матче за золото.

– Как вам российская команда?

– Она действительно меня удивила по ходу всего турнира. Победа над Канадой – это невероятно. Они играли здорово, давили и даже против Америки они не сдавались. Мне понравился стиль, и россиянки будут только прибавлять на будущих турнирах, если продолжат двигаться в том же направлении. (Евгений БЕЛОУСОВ)