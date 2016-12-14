11:32 | ХОККЕЙ — Женщины

Чистяков и Афиногенов возглавят команды Запада и Востока на Матче звезд ЖХЛ

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Женская хоккейная лига назвала имена тренеров, которые возглавят команды Запада и Востока на первом Матче Звезд ЖХЛ, информирует пресс-служба лиги. Командой Запада будет руководить главный тренер "Торнадо", а также сборной России Алексей Чистяков. Команду Востока возглавит наставник уфимской "Агидели" Денис Афиногенов.

Напомним, первый в истории Матч звезд ЖХЛ состоится 19 января в Уфе. Участие в мероприятии примут по 17 наиболее ярких хоккеисток лиги в каждой команде - по два вратаря и 15 полевых игроков, возглавляемых дуэтами лучших тренеров ЖХЛ.

Дополнительная информация

http://whl.khl.ru/news/68892/

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