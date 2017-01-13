Чешские болельщики освистали гимн России после матча на женском МЧМ

Чешские болельщики освистали гимн России после победы россиянок над чешками в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира (2:0).

Напомним, в концовке той встречи на льду состоялась массовая драка. На последних минутах матча большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф получила Оксана Братищева, в результате чего на последние три с половиной минуты наша команда осталась в меньшинсте. Чешки попытались этим воспользоваться и практически за две минуты сняли вратаря. Спустя 30 секунд на площадке произошла массовая драка, в результате которой удаление до конца матча заработали чешская хоккеистка и капитан российской команды Нина Пирогова, а всего на скамейке штрафников оказались четыре россиянки и три чешки.

В полуфинале сборная России встретится с США, которым проиграла на групповом этапе 1:6.