03:37 | ХОККЕЙ — Женщины

Чешские болельщики освистали гимн России после матча на женском МЧМ

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Чешские болельщики освистали гимн России после победы россиянок над чешками в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира (2:0).

Напомним, в концовке той встречи на льду состоялась массовая драка. На последних минутах матча большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф получила Оксана Братищева, в результате чего на последние три с половиной минуты наша команда осталась в меньшинсте. Чешки попытались этим воспользоваться и практически за две минуты сняли вратаря. Спустя 30 секунд на площадке произошла массовая драка, в результате которой удаление до конца матча заработали чешская хоккеистка и капитан российской команды Нина Пирогова, а всего на скамейке штрафников оказались четыре россиянки и три чешки.

В полуфинале сборная России встретится с США, которым проиграла на групповом этапе 1:6.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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YurovTheBest

мозга нет, считай калека

04:15

maxcds

слабаки

04:12

Новороссия

В 68 не додавили чешских чертей!

04:03

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