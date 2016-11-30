14:42 | ХОККЕЙ — Женщины

Бывший игрок сборной России погибла из-за загоревшейся стиральной машины

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Стали известны подробности гибели бывшего игрока женской сборной России Людмилы Юрловой. Хоккеистка скончалась во вторник в возрасте 44 лет в результате отравления угарным газом.

- Это нелепая трагедия, семья вечером включила стиральную машину и легла спать. Что-то задымилось, загорелось, все задохнулись от угарного газа, - цитирует ТАСС одноклассницу Юрловой Алену Кыневу. - Их нашли через сутки. У нее осталась одна мама, родственников других нет, есть только дальние в Архангельской области. Мама открыла счет, отсюда перечисляем ей деньги, одноклассники поехали на похороны.

Юрлова родилась в Вельске 1 апреля 1972 года. Карьеру начала в хоккее с мячом, где выступала в архангельском "Буревестнике" и московском "Октябре", с которым выиграла Кубок мира и чемпионат России. В 1993 году она перешла в хоккей с шайбой и попала в сборную России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3826924

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lexx Luger

жееесть... больше не буду свою колымагу оставлять на ночь

16:54

Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен

Обалдеть... Я ж тоже таймер на утро ставлю, чтобы постиралось, пока сплю...

14:59

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