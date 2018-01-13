Автор гола канадкам: "На следующих молодежных чемпионатах мира возьмем медали"

Защитник женской сборной России Вита Понятовская после поражения от Канады (1:5) на молодежном чемпионате мира отметила, что на следующих турнирах команда сделает все, чтобы завоевать медали.

– Очень хотели выиграть, – сообщила Понятовская. – Желания было много, но не получилось.

– Круто было обыграть Канаду в первом матче?

– Это было очень приятно.

– Сегодня вы забили первую шайбу за сборную и впереди у вас еще три МЧМ.

– Посмотрим. Сделаем все, чтобы на каждом выиграть медали.

– Чувствовали поддержку трибун?

– Да, очень приятно и здорово было ее ощущать. Дома стены помогали, но не удалось выиграть медали. Здорово, что очень много народу проявили интерес к женскому хоккею. Надеюсь, он станет еще популярнее.

– Что тренер сказал в раздевалке?

– Поругал, сказал, надо серьезнее настраиваться на игру. Готовимся дальше. (Евгений БЕЛОУСОВ)