Анна Пругова: "На протяжении всего сезона мы не давали себя расслабить"

Вратарь "Агидели" Анна Пругова заявила, что команда смогла стать чемпионом Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) во многом благодаря хорошему настрою как на финал, так и в течение всего сезона. По ее словам, звание лучшего вратаря, которое хоккеистка завоевала по итогам сезона-2017/18, прекрасное дополнение к победе клуба.

– Девчонки очень хорошо настроились на сегодняшний матч, как и на всю серию, – цитирует ТАСС Пругову. – Была слаженная работа команды. На протяжении всего сезона мы не давали возможности себе расслабиться, о чем говорит и завершение регулярного чемпионата на первом месте.

Индивидуальные награды – это всегда очень приятно, но на данный момент это лишь приятное дополнение. Главное – результат команды. Когда не обращаешь внимания на собственную статистику и играешь на команду, получается результат и там, и там.

Напомним, что ЖХЛ была основана в 2015 году, сменив женский чемпионат России. В первые два сезона турнир выигрывал "Торнадо", "Агидель" дважды становилась второй.