Анна Климкина: "После матча с США стыдно перед болельщиками"

Защитник женской молодежной сборной России Анна Климкина после полуфинального матча чемпионата мира с США (0:6) подчеркнула, что команде не хватило удачи и характера. Хоккеистка выразила сожаление по поводу игры и результата.

– Мы настраивались на тяжелый матч, все девчонки понимали его важность, – приводит официальный сайт ФХР слова Климкиной. – Хотелось показать сегодня достойную игру. Но, к сожалению, просто хотеть недостаточно, где-то не хватило везения, где-то характера. Очень стыдно перед болельщиками, что не удалось показать хорошую игру, и перед тренерами, что не выполнили установку, которую они нам давали. Именно по причине этого мы и пропустили шесть шайб.

– В чем американки были сильнее?

– Наверное, в скорости, в выполнении тренерского задания. Нам этого не хватило.

– Все звенья сегодня поменялись в связи с отсутствием двух игроков.

– Конечно, это ощущалось, было немного непривычно. Но девчонки были с нами, поддерживали в раздевалке. Мы вышли из этого затруднительного положения, в которое нас поставило их отсутствие, мне нравилось сочетание звеньев. Я играла с Машей Кузнецовой, мы с ней играли в Новогорске, так что проблем не возникло. Конечно, приятно, что меня признали лучшим игроком матча, но я не считаю, что была им сегодня. Подвела девчонок, дважды удалившись, дважды не смогла уберечь ворота от пропущенной шайбы.

Сейчас этот матч уже история, хоть и неприятная. Завтра новый день и новая игра. Наиважнейший для нас матч, на который мы должны настроиться как следует. Хорошо, что будем играть уже в полном составе. Все понимают, что значит завтрашняя игра, мы будем биться до последнего. Для многих это последний чемпионат мира за молодежную сборную. Нам больше нечего терять, либо все, либо ничего, все зависит от нас самих.

Что касается матча со шведками, в предыдущей игре на групповом этапе у нас было много удалений, что, несмотря на наше преимущество, чуть подломило команду. Ведь очень сложно играть вчетвером почти целый период, команда устает. Думаю, все сделали выводы и знают свои ошибки, мы разобрали этот матч с тренерами. Если не будем удаляться, все будет хорошо.