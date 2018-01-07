Анастасия Головкина: "Оказалась не готова к игре с США"

Защитник женской сборной России Анастасия Головкина после матча молодежного чемпионата мира-2018 (U18) против США (3:5) подчеркнула, что все эмоции у команды ушли на победу над Канадой (3:2). Она также добавила, что оказалась не готова ко встрече.
– Почему пропустили четыре?
– Тренер нас готовил, но мы не подготовились. Вошли только во втором периоде, – сказала Головкина.
– Вратарь не потащил?
– Тащил. Все шайбы пропустил в меньшинстве и добивания. Старались переломить, но не пошло. Много сил оставили.
– После замены вратаря все изменилось?
– Ко второму периоду все собрались, Фара (голкипер Фархутдинова. – Прим. "СЭ") всех раскачала.
– Что сказал тренер?
– Чтобы мы собрались и переломили игру.
– На шведок без проблем настроитесь?
– Заранее планировать нельзя. Нужно готовиться в каждой игре.
– Настроиться помешала вчерашняя победа над Канадой?
– Все эмоции ушли, и их сегодня не хватило. На характере некоторые вытаскивали, а некоторые, как я, оказались не готовы. (Евгений БЕЛОУСОВ)