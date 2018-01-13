21:35 13 января | Хоккей — Женщины

Американки защитили титул чемпионок мира в Дмитрове

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Сборная США завоевала золотые медали женского молодежного чемпионата мира. В подмосковном Дмитрове американки разгромили шведок (9:3) и в третий раз подряд защитили титул.

Отметим, что скандинавская команда стала первой европейской сборной, пробившейся в финал этого турнира за всю историю его проведения с 2008 года.

Молодежный чемпионат мира

Девушки U-18

Финал

США – Швеция – 9:3 (3:1, 6:0, 0:2)

13 января. Дмитров. СК "Дмитров".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Сгинь нечисть или дай денежный прогноз.

21:45 13 января

Бней Иегуда

Умнички американки!)) Счёт очень красивый!))

21:39 13 января

Serenky25

Надеюсь наши звездочки посмотрели как играть надо в хоккей.

21:37 13 января