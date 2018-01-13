Американки защитили титул чемпионок мира в Дмитрове

Сборная США завоевала золотые медали женского молодежного чемпионата мира. В подмосковном Дмитрове американки разгромили шведок (9:3) и в третий раз подряд защитили титул.

Отметим, что скандинавская команда стала первой европейской сборной, пробившейся в финал этого турнира за всю историю его проведения с 2008 года.

Молодежный чемпионат мира

Девушки U-18

Финал

США – Швеция – 9:3 (3:1, 6:0, 0:2)

13 января. Дмитров. СК "Дмитров".