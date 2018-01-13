Американки защитили титул чемпионок мира в Дмитрове

Сборная США завоевала золотые медали женского молодежного чемпионата мира. В подмосковном Дмитрове американки разгромили шведок (9:3) и в третий раз подряд защитили титул.
Отметим, что скандинавская команда стала первой европейской сборной, пробившейся в финал этого турнира за всю историю его проведения с 2008 года.
Молодежный чемпионат мира
Девушки U-18
Финал
США – Швеция – 9:3 (3:1, 6:0, 0:2)
13 января. Дмитров. СК "Дмитров".
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Serenky25
Сгинь нечисть или дай денежный прогноз.
21:45 13 января
Бней Иегуда
Умнички американки!)) Счёт очень красивый!))
21:39 13 января
Serenky25
Надеюсь наши звездочки посмотрели как играть надо в хоккей.
21:37 13 января