Американки обыграли Канаду и вышли в финал юниорского ЧМ

Сборная США стала первым финалистом женского чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. В полуфинале американки в серии буллитов одолели Канаду (4:3 Б). За трофей они поборются с победителем дуэли между сборными России и Швеции.

Напомним, что турнир проходит в подмосковном Дмитрове.

Молодежный чемпионат мира

Девушки U-18

1/2 финала

США – Канада – 4:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)