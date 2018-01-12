Американки обыграли Канаду и вышли в финал юниорского ЧМ

Сборная США стала первым финалистом женского чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. В полуфинале американки в серии буллитов одолели Канаду (4:3 Б). За трофей они поборются с победителем дуэли между сборными России и Швеции.
Напомним, что турнир проходит в подмосковном Дмитрове.
Молодежный чемпионат мира
Девушки U-18
1/2 финала
США – Канада – 4:3 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Дополнительная информация
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
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