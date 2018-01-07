Алина Орлова: "После четырех шайб от американок расстроились, но потом показали характер"

Хоккеистка молодежной сборной России Алина Орлова после матча чемпионата мира-2018 (U18) против США (3:5) отметила, что после четырех пропущенных шайб команда собралась и показала характер. Она также добавила, что на любую игру нужно настраиваться и выигрывать.

– После четырех шайб опускались руки?

– Сначала расстроились, но потом собрались, показали характер, – сказала Орлова. – За счет него и самолюбия вышли на второй и третий период.

– Увереннее себя чувствовали с Фархутдиновой в воротах, вышедшей после 4-й шайбы?

– Фара нас поддержала в сложный момент и хорошо вошла в игру.

– Три шайбы американкам не накидывали – это имеет значение?

– Да нет, надо было побеждать. А шайбы зачем считать? На любую игру надо настраиваться и выигрывать. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что в первом матче на турнире россиянки победили канадок со счетом 3:2. В следующей игре они встретятся с командой Швеции.