01:40 | ХОККЕЙ — Женщины

Алена Старовойтова: "Освистывание гимна после игры с Чехией никак не повлияло на матч с США"

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Нападающая молодежной сборной России Алена Старовойтова подчеркнула, что поражение от команды США (0:6) в полуфинале чемпионата мира добавит эмоций россиянкам в матче за третье место. Она также отметила, что ситуация с освистыванием российского гимна после четвертьфинальной игры с Чехией не повлияла на команду.

– Когда американки выходили на нас в первом матче, то были не так настроены, – приводит ТАСС слова Старовойтовой. – Все-таки та игра была стартовой, а этот матч – за высокие награды. Игра была равной – третий период, в котором мы не пропустили, это доказал. Это поражение добавило нам эмоций, энергии, чтобы добыть бронзовые медали.

Освистывание гимна? Эта история вообще на нас никак не повлияла. То, что свистели, показало, что именно мы выиграли матч.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3940545

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