Александр Медведев: "Уфа уже показала, что блестяще принимает разные турниры"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что Уфа имеет хорошие шансы провести женский чемпионат мира 2021 года. По его словам, город доказал, что может очень хорошо проводить подобные мероприятия.

- Фазель не исключил возможность проведения чемпионата мира в Уфе.

- Речь о женском мировом форуме 2021. Думаю, шансы очень хорошие. Если ФХР подаст заявку, то ИИХФ решит. Уфа уже показала, что блестяще принимает разные турниры. Главное обеспечить посещаемость.

- Как в этой сфере конкурировать с североамериканцами?

- Россия показала, что у нас интерес не меньший. Посещаемость последнего чемпионата мира в Канаде была далека от идеальной. Коммерческий успех связан с телевизионными правами. Сейчас наше телевидение тоже выходит на новый уровень и будет приобретать и продавать права.

- Кому отдаете предпочтения среди кандидатов на следующий Матч звезд?

- Слышал, заявилась Казань, которая давно и серьезно конкурирует с Уфой. С другой стороны, мероприятие пройдет в предолимпийское время, и надо учитывать интересы нашей сборной, игроки которой точно получат приглашения на следующий матч звезд. (Евгений БЕЛОУСОВ)