Александр Кожевников: "То, что зрители освистали гимн России, - это отношение к стране"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что зрители не освистали бы гимн России, если бы сборная Чехии обыграла россиянок в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира среди девушек. По его словам, данное поведение имеет политическую подоплеку.
- На молодежном чемпионате мира был освистан российский гимн после матча с чешками. Почему так произошло, как думаете? - вопрос Кожевникову.
- Чешки проиграли, плюс там еще была массовая драка. Понятно, что сейчас царят антироссийские настроения. Вы же видели выступление некоторых чешских тренеров и руководителей в биатлоне. Это просто неуважение, вот и все. Но если бы чешки не вылетели из турнира, думаю, реакция зрителей была бы другой. Ничего подобного мы бы не увидели.
- Так, может, здесь все-таки не политическая подоплека, а спортивная?
- Трудно говорить. Давайте тогда, если мы проиграем - будем освистывать гимн соперников. Я думаю, все-таки здесь больше политики, чем спорта. Это отношение к России.
- На вашей памяти были подобные случаи, когда освистывали гимн?
- Нет, конечно. Болельщики всегда относились с уважением друг к другу, каким бы поражение не было. Всегда все было нормально.
- Что должна предпринять Федерация хоккея России?
- Нужно разобраться в этой ситуации. Такого ведь никогда не было. Как нам к этому относиться? Конечно, негативно. Нужно как-то реагировать на эту ситуацию. Но как? Не знаю, если ли в регламенте подобный пункт. Нужно исходить из регламента. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Чешские СМИ об освистанной сборной России: "Они били нас клюшками, как палками"
Pleafant
Здесь и обида за поражение и отношение к России.Но наши власти,и в Кремле и спортивные, всё делают для того,что бы страна стала изгоем,а население их в этом поддерживает,и чего теперь обижаться на весь мир.Что не характерно для толерантных чехов,очень характерно было для кавказких регионов,когда, зачем то, узаконили проигрывание гимна России перед матчами РФПЛ,свист стоял оглушающий.Слава богу,хватило ума отменить гимн на внутренних соревнованиях,нечего всуе гимном размахивать.
15:18
sb1006
Но если бы чешки не вылетели из турнира, думаю, реакция зрителей была бы другой. Ничего подобного мы бы не увидели. //// То-то и оно, что политика здесь не при чём. Была-бы политика - свист был бы в любом случае. А так ... Получили по морде, проиграли. Сопли и слёзы. Остаётся только свистеть.
14:39
Сергей Барнаулец
И что, что чехи освистали? Да нас рать на этих ущербных пигмеев.
14:36