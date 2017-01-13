Александр Кожевников: "То, что зрители освистали гимн России, - это отношение к стране"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что зрители не освистали бы гимн России, если бы сборная Чехии обыграла россиянок в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира среди девушек. По его словам, данное поведение имеет политическую подоплеку.

- На молодежном чемпионате мира был освистан российский гимн после матча с чешками. Почему так произошло, как думаете? - вопрос Кожевникову.

- Чешки проиграли, плюс там еще была массовая драка. Понятно, что сейчас царят антироссийские настроения. Вы же видели выступление некоторых чешских тренеров и руководителей в биатлоне. Это просто неуважение, вот и все. Но если бы чешки не вылетели из турнира, думаю, реакция зрителей была бы другой. Ничего подобного мы бы не увидели.

- Так, может, здесь все-таки не политическая подоплека, а спортивная?

- Трудно говорить. Давайте тогда, если мы проиграем - будем освистывать гимн соперников. Я думаю, все-таки здесь больше политики, чем спорта. Это отношение к России.

- На вашей памяти были подобные случаи, когда освистывали гимн?

- Нет, конечно. Болельщики всегда относились с уважением друг к другу, каким бы поражение не было. Всегда все было нормально.

- Что должна предпринять Федерация хоккея России?

- Нужно разобраться в этой ситуации. Такого ведь никогда не было. Как нам к этому относиться? Конечно, негативно. Нужно как-то реагировать на эту ситуацию. Но как? Не знаю, если ли в регламенте подобный пункт. Нужно исходить из регламента. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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